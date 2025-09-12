Російські та китайські боти просувають фейки щодо вбивства Кірка, - губернатор Юти

Що відомо про убивство Чарлі Кірка

Нагадаємо, що 10 вересня снайпер застрелив Чарлі Кірка під час дебатів в Університеті долини Юта. Це був перший його виступ із 15 запланованих в межах свого туру "American Comeback Tour".

Трохи згодом президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social повідомив, що Кірк помер від отриманого поранення. ФБР оперативно затримали двох підозрюваних у вбивстві, але згодом їх відпустили.

За даними Департаменту громадської безпеки штату Юта, який разом з ФБР веде розслідування, стрілець, ймовірно, зробив один постріл з даху сусідньої будівлі на території університетського кампусу в рамках "цілеспрямованої атаки".

Нагадаємо, Трамп заявив, що на причетних до вбивства Чарлі Кірка влаштували "полювання" та сподіваються невдовзі його затримати.