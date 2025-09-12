Російські та китайські боти просувають фейки щодо вбивства Кірка, - губернатор Юти

Російські та китайські боти активно просувають фейкові повідомлення у соціальних мережах стосовно вбивства американського активіста Чарлі Кірка.
Про це заявив губернатор штату Юта Спенсер Кокс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Російські та китайські боти завалюють соціальні мережі дезінформацією стосовно інформації щодо вбивства Кірка", - заявив Кокс.
Губернатор також зазначив, що адміністрація штату Юта домагатиметься смертної кари для вбивці американського активіста.
Нагадаємо, що 10 вересня снайпер застрелив Чарлі Кірка під час дебатів в Університеті долини Юта. Це був перший його виступ із 15 запланованих в межах свого туру "American Comeback Tour".
Трохи згодом президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social повідомив, що Кірк помер від отриманого поранення. ФБР оперативно затримали двох підозрюваних у вбивстві, але згодом їх відпустили.
За даними Департаменту громадської безпеки штату Юта, який разом з ФБР веде розслідування, стрілець, ймовірно, зробив один постріл з даху сусідньої будівлі на території університетського кампусу в рамках "цілеспрямованої атаки".
Нагадаємо, Трамп заявив, що на причетних до вбивства Чарлі Кірка влаштували "полювання" та сподіваються невдовзі його затримати.