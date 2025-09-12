Российские и китайские боты продвигают фейки об убийстве Кирка, - губернатор Юты

Что известно об убийстве Чарли Кирка

Напомним, что 10 сентября снайпер застрелил Чарли Кирка во время дебатов в Университете долины Юта. Это было первое его выступление из 15 запланированных в рамках своего тура "American Comeback Tour".

Чуть позже президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что Кирк умер от полученного ранения. ФБР оперативно задержали двух подозреваемых в убийстве, но впоследствии их отпустили.

По данным Департамента общественной безопасности штата Юта, который вместе с ФБР ведет расследование, стрелок, вероятно, сделал один выстрел с крыши соседнего здания на территории университетского кампуса в рамках "целенаправленной атаки".

Напомним, Трамп заявил, что на причастных к убийству Чарли Кирка устроили "охоту" и надеются вскоре его задержать.