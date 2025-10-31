Російські солдати під Харковом воюють "на виснаження" у літній формі та голодні, - ISW

Російські війська втрачають понад 12 військовослужбовців на день у постійних атаках на Лиманському напрямку. А під Харковом досі воюють у літній формі та мають обмежений продпайок.

Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 жовтня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися у східній Костянтинівці та, ймовірно, звільнили Кіндратівку раніше.

Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але підтвердженого прогресу не досягли.

Російський мілблогер, пов'язаний з Північним угрупованням військ, стверджував, що поранені військовослужбовці 1009-го мотострілецького полку, котрий діє в центрі Вовчанська, скаржилися на те, що російське військове командування продовжує віддавати накази "на виснаження", незважаючи на великі втрати в полку.

Солдати в цьому підрозділі досі носять літню форму та мають обмежений пайок і повинні використовувати власні кошти для оплати спорядження та приладдя. Командири ж рот вимагають гроші у військовослужбовців для придбання безпілотників та засобів зв'язку.

На Куп'янському напрямку російські війська підтвердженого прогресу не досягли.

Міністерство оборони Росії та російські мілблогери 30 жовтня заявили, що російські війська захопили Садове (на південь від Куп'янська) та просунулися на південний захід Куп'янська. ISW не виявила доказів цьому.

Українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися на Лиманському напрямку.

Речник 3-го армійського корпусу України Олександр Бородін 30 жовтня повідомив, що російські війська продовжують атакувати невеликими піхотними групами на Лиманському напрямку та зменшують інтенсивність атак, коли негода знижує ефективність російських безпілотників. Російські війська втрачають понад 12 військовослужбовців на день у постійних атаках на цьому напрямку.

Пов'язаний з Кремлем російський мілблогер стверджував, що удари безпілотників по українських наземних лініях зв'язку, польових складах і транспортних засобах були невід'ємною частиною здатності російських військ просуватися в напрямку Лимана та змусили українські логістичні підрозділи відійти далі за лінію фронту. Мілблогер зазначив, що присутність російських військ у Лимані обмежена і далеко не консолідована.

ЗСУ утримували позиції або нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка.

Речник Східного командування Збройних сил України капітан Григорій Шаповал спростував заяви Росії про те, що російські війська зберігають присутність у мікрорайоні Сантуринівка (південно-східна Костянтинівка), а також про те, що на околицях Костянтинівки тривають бої.

Речник 19-го АК України майор Олег Зелінський повідомив, що російські малі піхотні групи продовжують безуспішні атаки на Костянтинівку.

Начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов повідомив, що близько 5000 мирних жителів залишаються в Костянтинівці під постійними артилерійськими, авіаційними та безпілотними обстрілами Росії.

Російські війська нещодавно просунулися в Покровську.

Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися у східному Покровську, на південний схід від Мирнограду та в центральному Розі (обидва на схід від Покровська), а також на північ та схід від Новопавлівки (на південь від Покровська)

На геолокаційних відеозаписах, опублікованих 28 жовтня, видно, що українські війська завдають удару по російських позиціях на перетині Донецької залізниці та автомагістралі Т-0515 Покровськ-Добропілля у східному Покровську після того, що ISW оцінює як російську місію інфільтрації. ISW оцінює, що ця подія не змінила контролю над місцевістю або переднім краєм зони бойових дій.

У Запорізькій та Херсонській областях російські війська не змогли просунутись уперед.