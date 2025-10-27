Кремль видає за дійсне створення плацдарму на правобережжі Херсона, - ISW

Російські війська намагаються наступати на Покровському напрямку, але лише втрачають техніку й транспорт. На Херсонському ж напрямку Кремль намагається хибно зобразити створення плацдарму на правому березі Дніпра.

Російські війська 26 жовтня продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але підтвердженого прогресу не досягли.

Війська РФ атакували в Курській та Сумській областях, зокрема на північ від міста Суми поблизу Кіндратівки та Костянтинівки, а також на північний схід від Сум поблизу Юнаківки та Олексіївки.

Російський мілблогер, пов'язаний з Північним угрупованням військ, заявив, що командування 810-ї бригади морської піхоти Росії (Чорноморський флот) відправляє невеликі групи для проникнення на українські позиції поблизу Кіндратівки з метою накопичення сил для подальших штурмів.

На півночі Харківської області та на напрямку Великого Бурлука російські війська також не просунулися вперед.

Натомість ЗСУ утримували позиції або нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку.

Російські мілблогери стверджували, що російські війська захопили Радківку (на північ від Куп'янська) та Курилівку (на південний схід від Куп'янська) і просунулися в межах Куп'янська.

ISW дійсно спостерігав геолокаційні кадри, які свідчать про те, що російські війська проникли до Курилівки, але, ймовірно, не зайняли стійких позицій.

Начальник військової адміністрації Куп'янського району Андрій Канашевич 26 жовтня повідомив, що російські війська завдали чотирьох ударів керованими планируючими бомбами по Старовірівці (на захід від Куп'янська).

Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися вздовж автомагістралі Лиман-Дружелюбівка на північ від Ставок (на північ від Лимана).

Речник Об'єднаних сил ЗСУ полковник Віктор Трегубов 26 жовтня заявив, що на Лиманському напрямку немає чіткої лінії фронту через часті місії інфільтрації з обох сторін; російське просування на Лиманському напрямку має на меті загрожувати агломерації Слов'янськ-Краматорськ з півночі та сходу.

Речник 11-го армійського корпусу України підполковник Дмитро Запорожець 26 жовтня повідомив, що російські війська зосереджуються для наступу в напрямку Ямполя; вони посилили свою активність після того, як українські війська знищили російську диверсійно-розвідувальну групу в населеному пункті.

Російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку та в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка.

Український підрозділ безпілотників, що діяв у тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, повідомив, що російські війська скористалися сильним дощем, який перешкоджав операціям українських безпілотників, для проведення штурму за участю 15 важких броньованих машин поблизу Володимирівки. ЗСУ збили один танк та 13 броньованих машин і знищили близько 50 російських військовослужбовців, які тікали з машин.

Український військовий спостерігач Костянтин Машовець 26 жовтня повідомив, що російські війська здійснили щонайменше п'ять хвиль механізованих штурмів 25 та 26 жовтня. Атакували невеликими, розосередженими групами з однієї-шести машин замість однієї масованої колони. Російське військове командування не врахувало осінні погодні умови під час планування маршрутів штурму.

ЗСУ нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля.

Генеральний штаб України повідомив, що ЗСУ звільнили Кучерів Яр за останні десять днів і повернули собі загалом дев'ять населених пунктів у тактичному районі Добропілля, а з 21 серпня очистили ще дев'ять.Тоді як російський мілблогер стверджував, що Кучерів Яр є спірною "сірою зоною".

На Покровському напрямку війська РФ прогресу не досягли.

Генштаб України повідомив, що російські війська 25 жовтня здійснили два механізовані та моторизовані штурми поблизу Покровська та Балагана, і що російські війська втратили всю техніку, що брала участь у штурмі, два бронетранспортери та два мотоцикли.

Російський мілблогер опублікував відеозапис, на якому, як повідомляється, російські війська здійснюють удар некерованими планируючими бомбами ФАБ-3000 по українських позиціях у Мирнограді.

Також російські війська продовжували обмежені наземні атаки на Херсонському напрямку, але не просунулися вперед.

25 та 26 жовтня російські війська атакували на схід від Херсона поблизу Антонівського мосту.

Російський мілблогер стверджував, що російські підрозділи ВДВ очищають острів Карантинний (на південний захід від Херсона).