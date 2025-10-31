ua en ru
Российские солдаты под Харьковом воюют "на истощение" в летней форме и голодные, - ISW

Украина, Пятница 31 октября 2025 06:15
UA EN RU
Российские солдаты под Харьковом воюют "на истощение" в летней форме и голодные, - ISW Фото: украинские военнослужащие отражают атаки врага по разным направлениям фронта (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Российские войска теряют более 12 военнослужащих в день в постоянных атаках на Лиманском направлении. А под Харьковом до сих пор воюют в летней форме и имеют ограниченный продпаек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области.

Российские солдаты под Харьковом воюют &quot;на истощение&quot; в летней форме и голодные, - ISW

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 30 октября, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись в восточной Константиновке и, вероятно, освободили Кондратьевку ранее.

Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

Российские солдаты под Харьковом воюют &quot;на истощение&quot; в летней форме и голодные, - ISW

Российский милблогер, связанный с Северной группировкой войск, утверждал, что раненые военнослужащие 1009-го мотострелкового полка, действующего в центре Волчанска, жаловались на то, что российское военное командование продолжает отдавать приказы "на истощение", несмотря на большие потери в полку.

Солдаты в этом подразделении до сих пор носят летнюю форму и имеют ограниченный паек и должны использовать собственные средства для оплаты снаряжения и принадлежностей. Командиры же рот требуют деньги у военнослужащих для приобретения беспилотников и средств связи.

На Купянском направлении российские войска подтвержденного прогресса не достигли.

Российские солдаты под Харьковом воюют &quot;на истощение&quot; в летней форме и голодные, - ISW

Министерство обороны России и российские милблогеры 30 октября заявили, что российские войска захватили Садовое (к югу от Купянска) и продвинулись на юго-запад Купянска. ISW не обнаружила доказательств этому.

Украинские войска удерживали позиции или недавно продвинулись на Лиманском направлении.

Российские солдаты под Харьковом воюют &quot;на истощение&quot; в летней форме и голодные, - ISW

Представитель 3-го армейского корпуса Украины Александр Бородин 30 октября сообщил, что российские войска продолжают атаковать небольшими пехотными группами на Лиманском направлении и уменьшают интенсивность атак, когда непогода снижает эффективность российских беспилотников. Российские войска теряют более 12 военнослужащих в день в постоянных атаках на этом направлении.

Связанный с Кремлем российский милблогер утверждал, что удары беспилотников по украинским наземным линиям связи, полевым складам и транспортным средствам были неотъемлемой частью способности российских войск продвигаться в направлении Лимана и заставили украинские логистические подразделения отойти дальше за линию фронта. Милблогер отметил, что присутствие российских войск в Лимане ограничено и далеко не консолидировано.

ВСУ удерживали позиции или недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

Российские солдаты под Харьковом воюют &quot;на истощение&quot; в летней форме и голодные, - ISW

Спикер Восточного командования Вооруженных сил Украины капитан Григорий Шаповал опроверг заявления России о том, что российские войска сохраняют присутствие в микрорайоне Сантуриновка (юго-восточная Константиновка), а также о том, что в окрестностях Константиновки продолжаются бои.

Спикер 19-го АК Украины майор Олег Зелинский сообщил, что российские малые пехотные группы продолжают безуспешные атаки на Константиновку.

Начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов сообщил, что около 5000 мирных жителей остаются в Константиновке под постоянными артиллерийскими, авиационными и беспилотными обстрелами России.

Российские войска недавно продвинулись в Покровске.

Российские солдаты под Харьковом воюют &quot;на истощение&quot; в летней форме и голодные, - ISW

Российские милблогеры утверждали, что российские войска продвинулись в восточном Покровске, на юго-восток от Мирнограда и в центральном Роге (оба к востоку от Покровска), а также на север и восток от Новопавловки (к югу от Покровска)

На геолокационных видеозаписях, опубликованных 28 октября, видно, что украинские войска наносят удар по российским позициям на пересечении Донецкой железной дороги и автомагистрали Т-0515 Покровск-Доброполье в восточном Покровске после того, что ISW оценивает как российскую миссию инфильтрации. ISW оценивает, что это событие не изменило контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий.

В Запорожской и Херсонской областях российские войска не смогли продвинуться вперед.

Ситуация на других направлениях фронта

Как ранее сообщало РБК-Украина со ссылкой на ISW, российские войска пытаются наступать на Покровском направлении, но лишь теряют технику и транспорт. На Херсонском же направлении Кремль пытается ложно изобразить создание плацдарма на правом берегу Днепра.

Также российское военное командование преувеличивает темпы продвижения в Харьковской области в официальных отчетах и отправляет на истощение недостаточно обученную пехоту, включая больных или раненых солдат.

