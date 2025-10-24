Російське військове командування перебільшує темпи просування у Харківській області в офіційних звітах, а також відправляє на виснаження недостатньо навчену піхоту, включаючи хворих або поранених солдатів.

Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області 23 жовтня, але не просунулися вперед.

Російський мілблогер розкритикував російське військове командування за продовження наказів про наступ у Сумській області, незважаючи на те, що російські війська не просуваються швидко та зазнають великих втрат.

Інший російський мілблогер стверджував, що російські війська обстрілюють українські наземні лінії зв'язку (НЛК) на південний схід від Юнаківки (на північний схід від міста Суми) та поблизу Іволжанського (на північ від міста Суми в українському ближньому тилу).

У Харківській області російські війська також не просунулись уперед.

Російський мілблогер, пов'язаний з російським Північним угрупованням військ, звинуватив російських командирів у перебільшенні просування поблизу Синельникового в офіційних звітах.

Мілблогер стверджував, що російське військове командування відправляє на виснаження недостатньо навчену піхоту, включаючи хворих або поранених солдатів, яких вивели з лікарень.

Речник української бригади, що діє на півночі Харківської області, повідомив, що з травня 2024 року російські війська втратили щонайменше 15 000 убитими в бою на Вовчанському напрямку. Значна частина російських солдатів, які діють на Вовчанському напрямку, є новобранцями.

Російські війська нещодавно просунулися в районі Куп'янська.

Речник української бригади, яка діє на Куп'янському напрямку, 23 жовтня повідомив, що російське військове командування продовжує віддавати накази про майже постійні, виснажливі атаки, і що російські сили здебільшого складаються з новобранців з мінімальною підготовкою та спорядженням.

Речник зазначив, що російські солдати вдаються до крайніх методів компенсації нестачі води через нездатність російських військ налагодити та підтримувати логістику.

Згідно з даними військових аналітиків, 23 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на Лиманському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Але дещо просунулись у районі Сіверська та в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка.

На Покровському напрямку російські війська продовжили наступальні операції, але підтвердженого прогресу не досягли.

23 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Як і на Новопавлівському напрямку.

Речник української бригади, яка діяла на Новопавлівському напрямку, 23 жовтня повідомив, що російське військове командування дає вказівку російським військовослужбовцям покінчити життя самогубством, а не здаватися, стверджуючи, що українські сили жорстоко поводяться з російськими військовополоненими.

Російські війська нещодавно просунулися на Великомихайлівському напрямку.

Речник української механізованої бригади, яка діє на Новопавлівському напрямку, повідомив, що російські війська постійно змінюють тактику, але залишаються налаштованими на просування та закріплення на адміністративних межах Дніпропетровської та Донецької областей.

У Запорізькій та Херсонській областях російські війська не просунулись уперед.