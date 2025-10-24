ua en ru
Пт, 24 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Командування РФ перебільшує успіхи в Харківській області та кидає в бій новобранців, - ISW

Україна , П'ятниця 24 жовтня 2025 07:20
UA EN RU
Командування РФ перебільшує успіхи в Харківській області та кидає в бій новобранців, - ISW Фото: військові ЗСУ відбивають атаки ворога на всіх напрямках фронту (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Російське військове командування перебільшує темпи просування у Харківській області в офіційних звітах, а також відправляє на виснаження недостатньо навчену піхоту, включаючи хворих або поранених солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області 23 жовтня, але не просунулися вперед.

Командування РФ перебільшує успіхи в Харківській області та кидає в бій новобранців, - ISW

Російський мілблогер розкритикував російське військове командування за продовження наказів про наступ у Сумській області, незважаючи на те, що російські війська не просуваються швидко та зазнають великих втрат.

Інший російський мілблогер стверджував, що російські війська обстрілюють українські наземні лінії зв'язку (НЛК) на південний схід від Юнаківки (на північний схід від міста Суми) та поблизу Іволжанського (на північ від міста Суми в українському ближньому тилу).

У Харківській області російські війська також не просунулись уперед.

Командування РФ перебільшує успіхи в Харківській області та кидає в бій новобранців, - ISW

Російський мілблогер, пов'язаний з російським Північним угрупованням військ, звинуватив російських командирів у перебільшенні просування поблизу Синельникового в офіційних звітах.

Мілблогер стверджував, що російське військове командування відправляє на виснаження недостатньо навчену піхоту, включаючи хворих або поранених солдатів, яких вивели з лікарень.

Речник української бригади, що діє на півночі Харківської області, повідомив, що з травня 2024 року російські війська втратили щонайменше 15 000 убитими в бою на Вовчанському напрямку. Значна частина російських солдатів, які діють на Вовчанському напрямку, є новобранцями.

Російські війська нещодавно просунулися в районі Куп'янська.

Командування РФ перебільшує успіхи в Харківській області та кидає в бій новобранців, - ISW

Речник української бригади, яка діє на Куп'янському напрямку, 23 жовтня повідомив, що російське військове командування продовжує віддавати накази про майже постійні, виснажливі атаки, і що російські сили здебільшого складаються з новобранців з мінімальною підготовкою та спорядженням.

Речник зазначив, що російські солдати вдаються до крайніх методів компенсації нестачі води через нездатність російських військ налагодити та підтримувати логістику.

Згідно з даними військових аналітиків, 23 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на Лиманському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Але дещо просунулись у районі Сіверська та в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка.

На Покровському напрямку російські війська продовжили наступальні операції, але підтвердженого прогресу не досягли.

23 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Як і на Новопавлівському напрямку.

Речник української бригади, яка діяла на Новопавлівському напрямку, 23 жовтня повідомив, що російське військове командування дає вказівку російським військовослужбовцям покінчити життя самогубством, а не здаватися, стверджуючи, що українські сили жорстоко поводяться з російськими військовополоненими.

Командування РФ перебільшує успіхи в Харківській області та кидає в бій новобранців, - ISW

Російські війська нещодавно просунулися на Великомихайлівському напрямку.

Речник української механізованої бригади, яка діє на Новопавлівському напрямку, повідомив, що російські війська постійно змінюють тактику, але залишаються налаштованими на просування та закріплення на адміністративних межах Дніпропетровської та Донецької областей.

У Запорізькій та Херсонській областях російські війська не просунулись уперед.

Раніше РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни повідомляло, що російські війська у Сумській області зазнають великих втрат під час форсування водойм.

На Лиманському напрямку російське військове командування доручає піднімати прапори для створення видимості чисельної переваги над ЗСУ. Також на цьому напрямку фронту армія РФ швидко втрачає особовий склад.

На Курському напрямку російським військам не вистачає безпілотників. А солдати КНДР використовують його як плацдарм для відпрацювання навичок ведення сучасної війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні ВСУ Війська РФ
Новини
"Можливо, завтра будуть Tomahawk": Зеленський не виключає передачу ракет
"Можливо, завтра будуть Tomahawk": Зеленський не виключає передачу ракет
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію