Російські "Шахеди" залетіли у Польщу: закрито два аеропорти, у небі - авіація

У ніч на середу, 10 вересня, російські "Шахеди" перетнули кордон України та опинились у повітряному просторі Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ
Близько 01:13, 10 вересня, українські Повітряні сили повідомили, що російська армія запустила декілька нових груп ударних дронів типу "Шахед".
Також стало відомо, що ворожі "Шахеди" залишили повітряний простір України та фіксувались вже У Польщі.
"БпЛА в Польщі курсом на захід, місто Замосць", - повідомили Повітряні сили.
Водночас, моніторингові канали повідомляють, що Польща, ймовірно, підняла у повітря винищувачі F-16 для того, щоб ті збивали "Шахеди. Однак станом на 01:30 за київським часом - офіційної інформації не надходило.
Оновлено о 01:50
Повітряне командування Польщі підтвердило, що у ніч з 9 на 10 вересня 2025 року Російська Федерація здійснює чергові масовані удари по об'єктах, розташованих на території України.
А також те, що задля безпеки польського повітряного простору Командувач Оперативного командування ЗС РП запустив усі необхідні процедури.
"У нашому повітряному просторі діють польські та союзні повітряні судна, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності", - сказано у повідомленні.
Водночас, заявляється, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору та громадян, особливо в районах, прилеглих до зони ризику.
Оновлено о 02:00
Також у Польщі закрили аеропорт "Жешув" через "незаплановану військову активність".
Оновлено о 02:30
Дані сервісу Flightradar24 свідчать про те, що у повітряному просторі Польщі також перебуває винищувач F-35.
Оновлено о 03:30
Окрім аеропорту "Жешув" у Польщі закрили повітряний простір над аеропортом "Люблін".
Цікаво і те, що за даними FlightRadar, поблизу Жешува та Любліна не фіксуються пасажирські літаки
Однак помічено активність військових літаків.
Замосць - історичне місто у східній частині Польщі, розташоване у Люблінському воєводстві. Місто розташоване приблизно за 60 кілометрів від українського кордону.
Найближчий прикордонний перехід із боку України - Гребенне–Рава-Руська. Завдяки своєму розташуванню Замосць має стратегічне значення і виступає важливим транспортним та логістичним вузлом між Польщею та Україною.
Варто нагадати, що у Польщі регулярно піднімають бойову авіацію під час ракетних обстрілів України. Однак не збивають авіція не збиває не тільки російські ракети та дрони над Україною, але й повітряні цілі, які залітають до Польщі.
У суботу, 6 вересня, на сході Польщі впав об'єкт, імовірно безпілотник, повідомив представник міністерства оборони.
А 8 вересня польські прикордонники повідомили про виявлення уламків непізнаного літаючого об'єкта в селі недалеко від кордону з Білоруссю. Це останній із серії подібних інцидентів у країні-члені НАТО.