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Польща підняла авіацію через масований удар РФ по Україні

Польща, Понеділок 21 липня 2025 05:10
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Польща підняла авіацію через масований удар РФ по Україні Фото: винищувач F-16 ВПС Польщі (wikimedia.org)
Автор: Валерій Савицький

Республіка Польща та країни-союзники підняли в повітря винищувачі через масштабну ракетно-дронову атаку Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку в соцмережі Х Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Зазначається, що у відповідь на агресивну активність та з метою гарантування безпеки Республіки Польща, негайно були запущені всі процедури, спрямовані на посилення захисту польського повітряного простору.

"Розпочалося патрулювання польською та союзницькою авіацією, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження досягли найвищого рівня бойової готовності", - йдеться у повідомленні.

У командуванні польської армії зазначають, що вжиті заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки громадян та захист державного кордону - особливо в районах, прилеглих до зони підвищеного ризику.

Оперативне командування Збройних сил Польщі постійно моніторить ситуацію, а підпорядковані сили й засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування.

Нагадаємо, в ніч з 20 на 21 липня 2025 року російська дальня авіація знову масовано обстрілює ракетами територію України. Також росіяни запустили по Україні велику кількість ударних безпілотників.

Одним із головних центрів удару є місто Київ. У місті зафіксовані численні руйнування інфраструктури і пожежі.

Крім того, "Шахеди" атакують прикордонне до Польщі місто Івано-Франківськ. У місті лунають вибухи, працює ППО.

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