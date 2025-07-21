Польща підняла авіацію через масований удар РФ по Україні
Республіка Польща та країни-союзники підняли в повітря винищувачі через масштабну ракетно-дронову атаку Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку в соцмережі Х Оперативного командування Збройних сил Польщі.
Зазначається, що у відповідь на агресивну активність та з метою гарантування безпеки Республіки Польща, негайно були запущені всі процедури, спрямовані на посилення захисту польського повітряного простору.
"Розпочалося патрулювання польською та союзницькою авіацією, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження досягли найвищого рівня бойової готовності", - йдеться у повідомленні.
У командуванні польської армії зазначають, що вжиті заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки громадян та захист державного кордону - особливо в районах, прилеглих до зони підвищеного ризику.
Оперативне командування Збройних сил Польщі постійно моніторить ситуацію, а підпорядковані сили й засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування.
Uwaga, w nocy z 20 na 21 lipca 2025 r. lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej po raz kolejny przeprowadza zmasowany ostrzał rakietowy terytorium Ukrainy.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) July 21, 2025
W odpowiedzi na tę agresywną aktywność, w trosce o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, natychmiast… pic.twitter.com/nrx8PKWxSd
Нагадаємо, в ніч з 20 на 21 липня 2025 року російська дальня авіація знову масовано обстрілює ракетами територію України. Також росіяни запустили по Україні велику кількість ударних безпілотників.
Одним із головних центрів удару є місто Київ. У місті зафіксовані численні руйнування інфраструктури і пожежі.
Крім того, "Шахеди" атакують прикордонне до Польщі місто Івано-Франківськ. У місті лунають вибухи, працює ППО.
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