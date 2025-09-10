RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Российские "Шахеды" залетели в Польшу

Иллюстративное фото: российские "Шахеды" залетели в Польшу 10 сентября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на среду, 10 сентября, российские "Шахеды" пересекли границу Украины и оказались в воздушном пространстве Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ

Около 01:13, 10 сентября, украинские Воздушные силы сообщили, что российская армия запустила несколько новых групп ударных дронов типа "Шахед".

Также стало известно, что вражеские "Шахеды" покинули воздушное пространство Украины и фиксировались уже в Польше.

"БпЛА в Польше курсом на запад, город Замостье", - сообщили Воздушные силы.

В то же время, мониторинговые каналы сообщают, что Польша, вероятно, подняла в воздух истребители F-16 для того, чтобы те сбивали "Шахеды". Однако по состоянию на 01:30 по киевскому времени - официальной информации не поступало.

Замостье - исторический город в восточной части Польши, расположенный в Люблинском воеводстве. Город расположен примерно в 60 километрах от украинской границы.

Ближайший пограничный переход со стороны Украины - Гребенне-Рава-Русская. Благодаря своему расположению Замостье имеет стратегическое значение и выступает важным транспортным и логистическим узлом между Польшей и Украиной.

 

"Неизвестные летательные объекты" в Польше

Стоит напомнить, что в Польше регулярно поднимают боевую авиацию во время ракетных обстрелов Украины. Однако не сбивают авиция не сбивает не только российские ракеты и дроны над Украиной, но и воздушные цели, которые залетают в Польшу.

В субботу, 6 сентября, на востоке Польши упал объект, предположительно беспилотник, сообщил представитель министерства обороны.

А 8 сентября польские пограничники сообщили об обнаружении обломков неопознанного летающего объекта в деревне недалеко от границы с Беларусью. Это последний из серии подобных инцидентов в стране-члене НАТО.

ПольшаАтака дронов