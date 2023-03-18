Російські окупанти вдарили ракетами по околицях Краматорську

Російські окупанти завдали ракетні удари по околицях Краматорської громади. Вибухи лунали під час повітряної тривоги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар начальника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка " Суспільному "

Вибухи пролунали під час повітряної тривоги в Донецькій області, яка тривала з 14:01 по 15:00.

"Травмованих та загиблих немає", - додав зазначив начальник МВА.

Як відзначив Гончаренко, росіяни запустили дві ракети по околицях міста.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні під час тривоги в Краматорську пролунали вибухи. Також ворог вдарив по смт Нью-Йорк. Пошкодив приватні та багатоквартирні будинки й дорогу.

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок російського обстрілу Дворічної у Харківській області, одна з цивільних отримала поранення. Наразі медики надають їй допомогу

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