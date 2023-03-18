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Окупанти обстріляли Нью-Йорк у Донецькій області та пошкодили будинки (фото)

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Нью-Йорк, Субота 18 березня 2023 16:00
Окупанти обстріляли Нью-Йорк у Донецькій області та пошкодили будинки (фото) Фото: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові обстріляли смт Нью-Йорк у Донецькій області та пошкодили будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Смт Нью-Йорк - під вогнем російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни ракетою завдали удару по селищу близько першої години ночі. Пошкодили приватні та багатоквартирні будинки й дорогу.

"За щасливим збігом обставин, минулося без жертв", - додав глава області.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 березня, російські окупанти атакували Костянтинівку (Донецька область). Внаслідок ворожого обстрілу у місті загорілись будинки.

Як повідомлялося, у середу, 15 березня, у Костянтинівці Донецької області пролунали кілька вибухів. Російська армія атакувала житлові райони міста прифронтового.

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