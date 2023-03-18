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Российские оккупанты ударили ракетами по окрестностям Краматорска

Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по окрестностям Краматорской общины. Взрывы раздавались во время воздушной тревоги.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко "Суспільному"

Как отметил Гончаренко, россияне запустили две ракеты по окрестностям города.

"Травмированных и погибших нет", - добавил начальник МВА.

Взрывы раздались во время воздушной тревоги в Донецкой области, которая длилась с 14:01 до 15:00.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня во время тревоги в Краматорске раздались взрывы. Также враг ударил по пгт Нью-Йорк. Повредил частные и многоквартирные дома, а також дорогу.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате российских обстрелов Двуречной в Харьковской области, одна из гражданских получила ранения. В настоящее время медики оказывают ей помощь

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