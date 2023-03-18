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У Краматорську пролунали вибухи

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Краматорськ, Субота 18 березня 2023 14:24
У Краматорську пролунали вибухи Фото: в Краматорську 18 березня пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Краматорську Донецької області сьогодні, 18 березня пролунали вибухи. Їх чули під час повітряної тривоги, яка наразі оголошена в регіоні.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як передає кореспондент видання, вибухи в місті було чути щонайменше два рази.

Нагадаємо, що 14 березня, російські окупанти вдарили по центру Краматорська Донецької області. Через що загинула людина та ще майже десять отримали поранення.

Також ми писали, що окупанти вдарили по Костянтинівці Донецької області, ворог атакував житлові райони прифронтового міста.

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