Внаслідок обстрілу Дворічної у Харківській області було поранено жінку, - ОВА
В суботу, 18 березня, російські військові обстріляли Дворічну у Харківській області та поранили місцеву мешканку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Сьогодні зранку ворог вкотре обстріляв смт Дворічна Куп'янського району. Осколкових поранень зазнала 51-річна жінка. Вона госпіталізована, зараз медики надають їй допомогу", - йдеться у заяві.
Вчора 62-річний житель села Довгеньке Ізюмського району на своєму подвір'ї підірвався на міні "Пелюстка". Чоловіка госпіталізували з пораненням.
Він запевнив, як тільки погодні умови дозволятимуть, будуть збільшувати темпи розмінування. Напередодні весняних польових робіт вже можна розмінувати близько 250 тисяч гектарів сільськогосподарської землі.
Нагадаємо, що у вівторок, 14 березня, російські військові обстріляли населені пункти Харківської області. Внаслідок ворожих атак загинуло дві людини.
Поблизу села Вовчий Яр Харківської області на міні підірвався 53-річний тракторист. Чоловіка було госпіталізовано.
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