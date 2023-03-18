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Внаслідок обстрілу Дворічної у Харківській області було поранено жінку, - ОВА

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Дворічна, Субота 18 березня 2023 16:24
Внаслідок обстрілу Дворічної у Харківській області було поранено жінку, - ОВА Фото: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В суботу, 18 березня, російські військові обстріляли Дворічну у Харківській області та поранили місцеву мешканку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні зранку ворог вкотре обстріляв смт Дворічна Куп'янського району. Осколкових поранень зазнала 51-річна жінка. Вона госпіталізована, зараз медики надають їй допомогу", - йдеться у заяві.

Вчора 62-річний житель села Довгеньке Ізюмського району на своєму подвір'ї підірвався на міні "Пелюстка". Чоловіка госпіталізували з пораненням.

Він запевнив, як тільки погодні умови дозволятимуть, будуть збільшувати темпи розмінування. Напередодні весняних польових робіт вже можна розмінувати близько 250 тисяч гектарів сільськогосподарської землі.

Нагадаємо, що у вівторок, 14 березня, російські військові обстріляли населені пункти Харківської області. Внаслідок ворожих атак загинуло дві людини.

Поблизу села Вовчий Яр Харківської області на міні підірвався 53-річний тракторист. Чоловіка було госпіталізовано.

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