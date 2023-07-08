Російські окупанти продовжують мінувати Запорізьку АЕС, - ГУР

Згідно з даними ГУР, ворог доставляє на територію станції ще більше мін та вибухових речовин.

Фото: схема МВС ЗАЕС станом на 29.06.2023 (t.me/DIUkraine)

"В технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу", - пише розвідка.

Здебільшого ворог використовує міни спрямованого типу радянських зразків, а саме:

МОН-50; МОН-90; МОН-100; МОН-200.

Загроза теракту на ЗАЕС

Згідно з заявою президента Володимира Зеленського, російські окупанти планують влаштувати теракт на ЗАЕС з наступним викидом радіації. Також цю інформацію підтвердив керівник ГУР Кирило Буданов. За словами останнього, ворог додатково замінував ставок-охолоджувач на станції.

Також нещодавно супутники зафіксували невідомі об'єкти на даху четвертого реактора Запорізької АЕС. Фотографії були зроблені 5 липня - на наступний день після попередження Володимира Зеленського.

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії заявили про те, що нібито не побачили жодних доказів наявності протипіхотних мін на території станції. Водночас МАГАТЕ запросило в російських військових додатковий доступ до дахів реакторів ЗАЕС.