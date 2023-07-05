МАГАТЕ через заяви про мінування запросило в росіян доступ до дахів реакторів ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії запросило в російських військових додатковий доступ до дахів реакторів ЗАЕС для підтвердження відсутності мін або вибухівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі заявив сьогодні, що поки не спостерігає жодних видимих ​​слідів мін або вибухівки на території ЗАЕС.

За даними організації, експерти МАГАТЕ запросили додатковий доступ, необхідний для підтвердження відсутності мін або вибухівки на Запорізькій АЕС. Зокрема, Гроссі наголосив, що важливий доступ до дахів реакторних блоків номер 3 і 4, а також доступ до частин турбінних залів і деяких частин системи охолодження на станції.

Гендиректор також зауважив важливість перевірки командою МАГАТЕ всіх частин ЗАЕС для моніторингу повної відповідності п’яти основним принципам захисту найбільшої атомної електростанції Європи "під час нинішнього військового конфлікту після протилежних заяв і звинувачень останніми днями щодо військової ситуації".

"З огляду на військову напругу та посилення активності в регіоні, де розташована ця велика атомна електростанція, наші експерти повинні мати можливість перевірити факти на місцях. Їхні незалежні та об’єктивні звіти допоможуть прояснити поточну ситуацію на місці, що має вирішальне значення в такий час, коли є непідтверджені звинувачення та контрзвинувачення", - сказав Гроссі.

Ситуація на ЗАЕС

Український президент Володимир Зеленьский заявив про наміри росіян влаштувати теракт на ЗАЕС з наступним викидом радіації. Зокрема голова ГУР МО Кирило Буданов також підтвердив цю інформацію та відзначив, що окупанти додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.

При цьому вчора, 4 червня, Росія звинуватила Україну нібито в планах "вдарити по Запорізькій АЕС за допомогою дронів і ракет".

Тим часом Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії ООН заявили про те, що нібито не побачили жодних доказів наявності протипіхотних мін, встановлених на території станції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.