Фахівці МАГАТЕ не виявили ознак мінування на ЗАЕС

Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не побачили жодних доказів щодо наявності протипіхотних мін на Запорізькій АЕС, які могли б свідчити про загрозу для реактора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post .

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії ООН повідомили, що вони не бачили жодних доказів щодо наявності протипіхотних мін, встановлених на території станції, які могли б поставити під загрозу безпеку реактора.

За даними журналістів, представник МАГАТЕ повідомив, що спостерігачі МАГАТЕ на об'єкті продовжують стежити за ситуацією.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізьку АЕС окупована окупантами з перших днів масштабного вторгнення Росії в Україну. Раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що росіяни готуються до теракту на ЗАЕС з наступним викидом радіації. А голова ГУР МО Кирило Буданов повідомляв, що окупанти додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.

30 червня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що фахівці не побачили підготовку РФ для удару по Запорізькій АЕС. При цьому не виключено, що "все може статися". 21 червня в МАГАТЕ заявили, що їм відомо про повідомлення про мінування біля ставка-охолоджувача. Однак під час візиту генерального директора Рафаеля Гроссі на місці жодних мін не було виявлено.