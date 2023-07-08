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Российские оккупанты продолжают минировать Запорожскую АЭС, - ГУР

Фото: российский оккупант (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты продолжают минировать Запорожскую АЭС и объекты на территории станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО.

Согласно данным ГУР, враг доставляет на территорию станции еще больше мин и взрывчатых веществ.

Фото: схема МВД ЗАЭС по состоянию на 29.06.2023 (t.me/DIUkraine)

"В технических помещениях и машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, которые состоят из управляемых дистанционно и неуправляемых противопехотных мин направленного типа", - пишет разведка.

В большинстве своем враг использует мины направленного типа советских образцов, а именно:

  1. МОН-50;
  2. МОН-90;
  3. МОН-100;
  4. МОН-200.

Угроза теракта на ЗАЭС

Согласно заявлению президента Владимира Зеленского, российские оккупанты планируют устроить теракт на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. Также эту информацию подтвердил руководитель ГУР Кирилл Буданов. По словам последнего, враг дополнительно заминировал пруд-охладитель на станции.

Также недавно спутники зафиксировали неизвестные объекты на крыше четвертого реактора Запорожской АЭС. Фотографии были сделаны 5 июля - на следующий день после предупреждения Владимира Зеленского.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии заявили о том, что якобы не увидели никаких доказательств наличия противопехотных мин на территории станции. В то же время МАГАТЭ запросило у российских военных дополнительный доступ к крышам реакторов ЗАЭС.

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