Супутникові знімки зафіксували невідомі об'єкти на даху блоку Запорізької АЕС

На двох нових супутникових знімках можна побачити невідомі об'єкти на даху четвертого реактора Запорізької АЕС, захопленої російськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Фото компанії супутникових знімків Planet Labs були зроблені 5 липня - наступного дня після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що на станції могла бути закладена вибухівка.

На найчіткіших нових зображеннях планети, зроблених о 8:51 ранку за київським часом, видно п'ять білих об'єктів.

На другому знімку, зробленому об 11:16, видно лише три білі об'єкти.

На третьому зображенні, яке було зроблено за кілька годин до двох інших, не видно білих об'єктів, і Planet Labs помітила зображення як зроблене 6:27 ранку за київським часом.

Як зазначає Sky News, неможливо визначити, що це за об'єкти, лише за супутниковими знімками. На жодному з супутникових знімків, відправлених до Sky News, жодних змін на вершині Reactor 3 не видно.

ЗАЕС

Виступаючи у вівторок, президент Зеленський заявив: "Тепер ми маємо інформацію від нашої розвідки про те, що російські війська розмістили предмети, що нагадують вибухівку, на даху кількох енергоблоків Запорізької АЕС". Він сказав, що об'єкти розміщені нагорі третього та четвертого реакторів.

Дар'я Долзікова з відділу поширення та ядерної політики Королівського об'єднаного інституту збройних сил (RUSI) сказала: "За знімками важко судити про те, що показують зміни на дахах, у тому числі, чи пов'язані вони якимось чином із вибуховими пристроями, про які повідомила українська розвідка та які можуть бути присутніми на дахах реакторів ЗАЕС".

Але отримання незалежних надійних зображень є важливим і може допомогти у перевірці заяв про те, що відбувається на ЗАЕС, зазначила вона.

МАГАТЕ запросило додатковий доступ на дахи двох реакторних блоків, а також машинні зали та деякі частини системи охолодження на станції, щоб підтвердити відсутність вибухових речовин.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі сказав: "Наші експерти мають бути в змозі перевірити факти на місці. Їхні незалежні та об'єктивні звіти допоможуть прояснити поточну ситуацію на об'єкті, що має вирішальне значення у такий час".