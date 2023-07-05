Російські окупанти активно готуються до оборони Криму, - Громов

"У тимчасово окупованому Криму противник активно готується до оборони: практично завершене будівництво фортифікаційних споруд на півночі півострова, створюється система протидесантної оборони на північно-західному та західному узбережжі Криму для запобігання можливій висадці морських десантів Сил оборони України", - розповів Громов.

За словами начальника Головного оперативного управління Генерального штабу, наразі немає точних даних щодо втечі родин російських військових з півострова. Водночас варто очікувати великого напливу людей, які намагатимуться покинути Крим після наближення українських воїнів до Перекопського та Чонгарського перешийків.

Звільнення Криму

Ще на початку квітня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ЗСУ повернуть Крим протягом 5-7 місяців. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що вибір методу звільнення півострова залежатиме від поведінки Росії.

За словами президент Володимира Зеленського, Україна вважатиме перемогою у війні над Росією відновлення територіальної цілісності станом на 1991 рік. Війна не завершиться до тих пір, доки Крим знаходитиметься під окупацією ворога.