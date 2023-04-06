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Данілов пояснив, від чого залежить метод деокупації Криму

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Київ, Четвер 06 квітня 2023 16:13
Данілов пояснив, від чого залежить метод деокупації Криму Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна при виборі методу звільнення Криму від окупантів керуватиметься поведінкою Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова в інтерв'ю "Укрінформу".

"Зараз є розуміння, що цей шлях (деокупації Криму - ред.) може бути як військовим, так і дипломатичним. Все залежить від поведінки країни-терориста, яка захопила частину української території", - наголосив Данілов.

За його словами, Україна надає перевагу дипломатичному варіанту, оскільки так можна буде уникнути жертв і трагедій.

"Якщо не працює дипломатичний шлях, якщо країна-терорист не хоче добровільно залишати Україну, ми маємо право розробляти своє бачення подальшого способу звільнення своєї території", - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зробив прогноз, що Україна може звільнити Крим від окупантів за 5-7 місяців.

Також ми писали, що, за словами заступника керівника ОП Андрія Сибіги, проведення переговорів між Росією та Україною щодо Криму для деокупації півострова є однією з можливих опцій.

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