Данілов пояснив, від чого залежить метод деокупації Криму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова в інтерв'ю " Укрінформу ".

"Зараз є розуміння, що цей шлях (деокупації Криму - ред.) може бути як військовим, так і дипломатичним. Все залежить від поведінки країни-терориста, яка захопила частину української території", - наголосив Данілов.

За його словами, Україна надає перевагу дипломатичному варіанту, оскільки так можна буде уникнути жертв і трагедій.

"Якщо не працює дипломатичний шлях, якщо країна-терорист не хоче добровільно залишати Україну, ми маємо право розробляти своє бачення подальшого способу звільнення своєї території", - наголосив секретар РНБО.