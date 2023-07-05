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Российские оккупанты активно готовятся к обороне Крыма, - Громов

Фото: Алексей Громов, начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне во временно оккупированном Крыму активно готовятся к обороне. Завершают строительство фортификационных построек и не только.

Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Укринформу".

"Во временно оккупированном Крыму противник активно готовится к обороне: практически завершено строительство фортификационных сооружений на севере полуострова, создается система противодесантной обороны на северо-западном и западном побережье Крыма для предотвращения возможной высадки морских десантов Сил обороны Украины", - рассказал Громов.

По словам начальника Главного оперативного управления Генерального штаба, пока нет точных данных о бегстве семей российских военных с полуострова. В то же время стоит ожидать большого наплыва людей, которые будут пытаться покинуть Крым после приближения украинских воинов к Перекопскому и Чонгарскому перешейкам.

Освобождение Крыма

Еще в начале апреля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ВСУ вернут Крым в течение 5-7 месяцев. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что выбор метода освобождения полуострова будет зависеть от поведения России.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина будет считать победой в войне над Россией восстановление территориальной целостности по состоянию на 1991 год. Война не завершится до тех пор, пока Крым не будет находиться под оккупацией врага.

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