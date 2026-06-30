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Російські нафтові гіганти ввели ліміти на заправках у Москві

13:42 30.06.2026 Вт
2 хв
Наливати бензин чи дизель у каністри росіянам категорично заборонили
aimg Валерій Ульяненко
Фото: АЗС "Лукойла" у Росії (Getty Images)

У Москві та Підмосков'ї на АЗС російських нафтових гігантів "Газпромнефть" і "Лукойл" запровадили ліміти на продаж пального в одні руки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання РБК.

У мережі "Газпромнефть" один клієнт може придбати не більше ніж 30 літрів бензину або 60 літрів дизельного пального за одну заправку. Наливати пальне в каністри на цих АЗС повністю заборонено.

На трасових станціях цієї ж мережі діють інші обмеження. Там водіям відпускають до 30 літрів бензину або до 200 літрів дизеля. На одній із московських заправок також діє аналогічний ліміт на бензин у 30 літрів.

Схожі ліміти запровадили й на трьох заправках компанії "Лукойл" у Москві. Зокрема, на одній АЗС водій може купити максимум 30 літрів пального, а на двох інших - лише 20 літрів. Продаж у каністри на цих станціях також заблоковано.

Раніше повідомлялося, що Україна завдала ударів по восьми з десяти найбільших нафтопереробних заводів Росії. Частина цих підприємств потрапляла під атаки неодноразово.

Зазначимо, російський паливний ринок зіткнувся з серйозними проблемами після серії ударів по НПЗ. На цьому тлі вартість бензину в РФ продемонструвала найрізкіше зростання за останні 20 років.

Через нестачу пального обмеження на його продаж вже запровадили десятки російських регіонів, зокрема й Ханти-Мансійський автономний округ, на який припадає близько 40% загального видобутку нафти в країні.

Щоб стримати дефіцит, Росія звернулася до Казахстану з проханням поставити 50 тисяч тонн бензину марки АІ-92. Крім того, влада РФ офіційно дозволила імпорт пального для забезпечення внутрішніх потреб.

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