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Російські літаки "загубили" 2 авіабомби в Бєлгородській області, оголошували евакуацію

Фото: Російські літаки "загубили" 2 авіабомби в Бєлгородській області, оголошували евакуацію (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські літаки знову впустили дві авіабомби ФАБ-250 у Бєлгородській області Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання ASTRA.

27 січня, як пише видання, авіабомбу ФАБ-250 виявили в хуторі Постників Корочанського району Бєлгородської області. 

Того ж дня ще одну авіабомбу виявили в селі Стрілецьке Бєлгородського району. Влада ухвалила рішення щодо евакуації близько 150 людей, які живуть у радіусі 500 метрів від місця падіння снаряда. 

Обидві авіабомби були знешкоджені наступного дня. Ніхто з цивільних не постраждав. 

Не перший випадок 

Як стверджує ASTRA, 21 січня одна з авіабомб впала в районі хутора Іонівка внаслідок чого було пошкоджено місцеву дамбу. 

Також російська авіація "губила" власні снаряди ще й торік. Тоді ж літаки Су-34 випадково скинули на Бєлгород бомбу. Також до мережі потрапило відео вибуху. Через деякий час в місті знайшли ще декілька снарядів

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