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Знову загубили? В Бєлгородській області знайшли ще одну авіабомбу

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Четвер 04 травня 2023 18:01
Знову загубили? В Бєлгородській області знайшли ще одну авіабомбу Фото: в Бєлгородській області знайшли ще одну авіабомбу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Бєлгородській області, після нещодавніх "інцидентів" з авіабомбами, виявили третій по рахунку снаряд. 500-кілограмова бомба пролежала під землею протягом тижня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Mash.

ФАБ-500, як стверджує видання, "закопалася під землю" близько тижня тому на території приватного будинку.

"Його господиня почула звук удару, виявила вирву і повідомила про НП спецам, які оперативно приїхали, евакуювали цілу вулицю (56 осіб), дочекалися кінця дощів задля безпеки, розкопали та знешкодили боєприпас", - додає Mash.

Наразі інші подробиці не розкриваються.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 20 квітня, в Бєлгороді пролунав потужний вибух. Пізніше з'ясувалось, що російська авіація сама ж випадково скинула на місто бомбу. Також до мережі потрапило повне відео вибуху в Бєлгороді.

Вже через пару днів в місті під землею виявили ще одну авіабомбу. Тоді ж було прийнято рішення про евакуацію більше ніж 3 тисяч цивільних. Зокрема в місті оголосили НС.

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