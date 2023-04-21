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Стався "схід боєприпасу": росіяни зізнались, що самі бомбили Бєлгород

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П'ятниця 21 квітня 2023 00:09
Стався "схід боєприпасу": росіяни зізнались, що самі бомбили Бєлгород Фото: росіяни зізнались, що самі вдарили по Бєлгороду (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Причиною вибуху в Бєлгороді назвали "позаштатний схід боєприпасу" з російського літака Су-34.

Про це заявило Міністерство оборони РФ, передає РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Раніше всіх. Ну майже.

Зазначається, що за даним фактом вже проводиться розсілдування. Постраждалих немає, пошкоджен жилих будівень нібито теж.

Також в російських пабліках з'явилось відео "прильоту".

Нагадаємо, що 20 квітня, жителі російського міста Бєлгород чули гучний звук, схожий на вибух. Після цього на вулиці одного з районів з'явилася велика вирва, а один автомобіль закинуло на дах магазина.

Також зранку губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков скиглив через обстріл селища Красне Щебекінського міського округу. Внаслідок удару загорілось сіносховище.

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Стався "схід боєприпасу": росіяни зізнались, що самі бомбили Бєлгород
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