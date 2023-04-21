Стався "схід боєприпасу": росіяни зізнались, що самі бомбили Бєлгород

Про це заявило Міністерство оборони РФ, передає РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Раніше всіх. Ну майже.

Зазначається, що за даним фактом вже проводиться розсілдування. Постраждалих немає, пошкоджен жилих будівень нібито теж.

Нагадаємо, що 20 квітня, жителі російського міста Бєлгород чули гучний звук, схожий на вибух. Після цього на вулиці одного з районів з'явилася велика вирва, а один автомобіль закинуло на дах магазина.

Також зранку губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков скиглив через обстріл селища Красне Щебекінського міського округу. Внаслідок удару загорілось сіносховище.

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