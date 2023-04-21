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Бомба увійшла у землю та вибухнула: з'явилось повне відео удару по Бєлгороду

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Бєлгород, П'ятниця 21 квітня 2023 11:30
Бомба увійшла у землю та вибухнула: з'явилось повне відео удару по Бєлгороду Фото: з'явилось повне відео вибуху у Бєлгороді (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У мережі з'явилось повне відео вчорашнього вибуху у російському Бєлгороді, коли на місто могла впасти фугасна авіаційна бомба з російського літака Су-34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

На відео видно, як бомба увійшла у землю, а через деякий час вибухнула.

Вибух у Бєлгороді

Ввечері 20 квітня у Бєлгороді пролунали потужні вибухи, а місцеві жителі публікували у мережі фотографії великої вирви.

Пізніше Міноборони РФ визнало, що російська авіація нібито випадково скинула на Бєлгород бомбу.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк зазначив, що росіяни визнали, що самі скинули авіабомбу на Бєлгород, щоб не деморалізувати громадян. Адже керівництво РФ боїться визнавати, що їхня країна може бути незахищеною.

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