Бомба увійшла у землю та вибухнула: з'явилось повне відео удару по Бєлгороду

У мережі з'явилось повне відео вчорашнього вибуху у російському Бєлгороді, коли на місто могла впасти фугасна авіаційна бомба з російського літака Су-34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

На відео видно, як бомба увійшла у землю, а через деякий час вибухнула.

Вибух у Бєлгороді

Ввечері 20 квітня у Бєлгороді пролунали потужні вибухи, а місцеві жителі публікували у мережі фотографії великої вирви.

Пізніше Міноборони РФ визнало, що російська авіація нібито випадково скинула на Бєлгород бомбу.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк зазначив, що росіяни визнали, що самі скинули авіабомбу на Бєлгород, щоб не деморалізувати громадян. Адже керівництво РФ боїться визнавати, що їхня країна може бути незахищеною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.