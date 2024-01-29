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Российские самолеты "потеряли" 2 авиабомбы в Белгородской области, объявляли эвакуацию

Фото: Российские самолеты "потеряли" 2 авиабомбы в Белгородской области, объявляли эвакуацию (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские самолеты снова впустили две авиабомбы ФАБ-250 в Белгородской области Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание ASTRA.

27 января, как пишет издание, авиабомбу ФАБ-250 обнаружили в хуторе Постников Корочанского района Белгородской области. 

В тот же день еще одну авиабомбу обнаружили в селе Стрелковое Белгородского района. Власти приняли решение об эвакуации около 150 человек, которые живут в радиусе 500 метров от места падения снаряда. 

Обе авиабомбы были обезврежены на следующий день. Никто из гражданских не пострадал.

Не первый случай

Как утверждает ASTRA, 21 января одна из авиабомб упала в районе хутора Ионовка в результате чего была повреждена местная дамба.

Также российская авиация "теряла" собственные снаряды еще и в прошлом году. Тогда же самолеты Су-34 случайно сбросили на Белгород бомбу. Также в сеть попало видео взрыва. Через некоторое время в городе нашли еще несколько снарядов.

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