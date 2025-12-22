РФ продовжує хвалитися "захопленням" Куп'янська, але там близько 100 окупантів, - Сили оборони

Російська влада продовжує заявляти про те, що Куп'янськ нібито перебуває під контролем РФ. Але насправді в місті лише близько 100 окупантів.

Про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

У Трегубова запитали, скільки окупантів перебуває в жорсткому оточенні в Куп'янську.

"Зараз там близько 100 осіб, понад 100, точно менше 200. Десь так", - зазначив він.

Начальник управління комунікацій угруповання Об'єднаних сил нагадав, що в Куп'янську 10 днів тому було зафіксовано близько 40 активних ворожих рацій. Зазвичай одна активна рація на кілька людей.

Він також додав, що ще 15 листопада окупантам у Куп'янську масово скидали з дронів прапори РФ, щоб створити картинку для пропагандистів.

Наразі ж така пропаганда про Куп'янськ триває з метою тиску та проведення спроб деблокувати місто, але вони залишаються неуспішними.

Трегубов уточнив, що на Куп'янському напрямку фіксувалися російські найманці, рівень підготовки яких зазвичай не дуже високий. Таких солдатів уже брали в полон. Також РФ використовує в районі Куп'янська контрактників, які пройшли підготовку тривалістю близько 2 місяців. Вони - люди середньої кваліфікації і не професійні солдати.