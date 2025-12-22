ua en ru
Российские генералы рисуют Путину "выигрышную войну", - FT

Москва, Понедельник 22 декабря 2025 21:36
Российские генералы рисуют Путину "выигрышную войну", - FT Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские генералы и спецслужбы приукрашивают доклады о ситуации на фронте для российского диктатора Владимира Путина. Он верит, что Россия якобы способна победить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Западные чиновники рассказали изданию, что российский диктатор Владимир Путин под влиянием фейковой информации, поступающей в Кремль, отказывается пойти на выгодные для него условия завершения войны, которые предлагает президент США Дональд Трамп.

Два неназванных чиновника отметили, что российские военные и спецслужбы регулярно предоставляют Путину отчеты, в которых завышают число потерь Украины, подчеркивают преимущества РФ в плане ресурсов и преуменьшают тактические провалы.

По их словам, такая оптимистичная картина, которую рисуют диктатору на военных брифингах, заставляет его верить, что он может выиграть войну. Слепая вера Путина не меняется, даже несмотря на то, что он "регулярно встречается с доверенными лицами, которые объясняют ему, как война становится все большим бременем для пробуксовывающей экономики Москвы".

Фейки о "захвате" Купянска

Напомним, ранее российские власти, в том числе диктатор Владимир Путин, заявляли о том, что их войскам удалось "захватить" Купянск Харьковской области.

Но на самом деле ситуация там прямо противоположная. В результате успешных операций украинских воинов оккупанты оказались в окружении внутри города. Также бойцы ВСУ зачистили несколько населенных пунктов под Купянском.

Согласно актуальной информации, в Купянске остается более сотни солдат. Зачистка города продолжается.

К слову, 12 декабря 425-й отдельный штурмовой полк "Скеля" показал видео, как украинским воинам удалось зачистить от врага стратегически важный микрорайон в Купянске.

