Російські енергетики підірвались на вибухівці в окупованому Маріуполі

У захопленому Маріуполі російські енергетики підірвались на вибухівці 1 жовтня. Один з них загинув, інший знаходиться у важкому стані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"В Маріуполі сьогодні російські енергетики підірвались на російської міні чи то снаряді. Один загинув одразу, другий важкий" - написав він.
Нагадаємо, у Маріуполі колаборанти вже підготували рішення щодо мобілізації чоловіків.
Раніше повідомлялося про плани росіян закрити Маріуполь для виїзду жителів, щоб провести в місті примусову мобілізацію.
Окрім того, загарбники лякають мешканців Маріуполя кримінальною відповідальністю за отримання гуманітарної допомоги.
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