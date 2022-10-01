UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські енергетики підірвались на вибухівці в окупованому Маріуполі

Фото: російські енергетики підірвались на вибухівці в окупованому Маріуполі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У захопленому Маріуполі російські енергетики підірвались на вибухівці 1 жовтня. Один з них загинув, інший знаходиться у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"В Маріуполі сьогодні російські енергетики підірвались на російської міні чи то снаряді. Один загинув одразу, другий важкий" - написав він.

Нагадаємо, у Маріуполі колаборанти вже підготували рішення щодо мобілізації чоловіків.

Раніше повідомлялося про плани росіян закрити Маріуполь для виїзду жителів, щоб провести в місті примусову мобілізацію.

Окрім того, загарбники лякають мешканців Маріуполя кримінальною відповідальністю за отримання гуманітарної допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь