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Российские энергетики подорвались на взрывчатке в оккупированном Мариуполе

Фото: российские энергетики подорвались на взрывчатке в оккупированном Мариуполе (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В захваченном Мариуполе российские энергетики подорвались на взрывчатке 1 октября. Один из них погиб, второй находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В Мариуполе сегодня российские энергетики взорвались на российской мине или снаряде. Один погиб сразу, второй тяжелый" - написал он.

Напомним, в Мариуполе коллаборанты уже подготовили решение по мобилизации мужчин.

Ранее сообщалось о планах россиян закрыть Мариуполь для выезда жителей, чтобы провести в городе принудительную мобилизацию.

Кроме того, захватчики пугают жителей Мариуполя уголовной ответственностью за получение гуманитарной помощи.

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Мариуполь