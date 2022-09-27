ua ru
Вт, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти закривають Маріуполь для мобілізації чоловіків, - мер

Новость на русском →
Маріуполь, Вівторок 27 вересня 2022 15:52
Окупанти закривають Маріуполь для мобілізації чоловіків, - мер Фото: окупанти закривають Маріуполь для мобілізації чоловіків (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська мають намір закрити Маріуполь для виїзду жителів, щоб провести в місті примусову мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Вадима Бойченка на брифінгу.

"Ми бачимо за статистикою, якщо тиждень тому виїжджали в Україну десь 80-120 людей на добу, то минулої доби виїхали з Маріуполя вісім осіб. Це говорить про те, що Маріуполь закривають", - зазначив він.

На думку Бойченка, окупанти закривають місто для примусової мобілізації чоловіків після оголошення результатів псевдореферендуму.

Міський голова закликав чоловіків призовного віку якнайшвидше виїжджати з Маріуполя.

"Сьогодні треба знаходити будь-які шляхи для виїзду на підконтрольні Україні території", – додав Бойченко.

Нагадаємо, раніше у міськраді повідомляли, що жителі Маріуполя не бажають брати участь у псевдореферендумі. Тому окупанти вирішили загрожувати звільненням та відсутністю зарплати через ігнорування "голосування".

Так, повідомлялося, що окупанти змушують мешканців Енергодару голосувати на "референдумі". Тим, хто відмовився, загрожують мобілізацією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Мобілізація в Росії
NEWS
Чому курс долара все ще зростає: аналітик вказав на психологічні чинники
Чому курс долара все ще зростає: аналітик вказав на психологічні чинники
DAILY
Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни