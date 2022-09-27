Окупанти закривають Маріуполь для мобілізації чоловіків, - мер

Російські війська мають намір закрити Маріуполь для виїзду жителів, щоб провести в місті примусову мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Вадима Бойченка на брифінгу.

"Ми бачимо за статистикою, якщо тиждень тому виїжджали в Україну десь 80-120 людей на добу, то минулої доби виїхали з Маріуполя вісім осіб. Це говорить про те, що Маріуполь закривають", - зазначив він.

На думку Бойченка, окупанти закривають місто для примусової мобілізації чоловіків після оголошення результатів псевдореферендуму.

Міський голова закликав чоловіків призовного віку якнайшвидше виїжджати з Маріуполя.

"Сьогодні треба знаходити будь-які шляхи для виїзду на підконтрольні Україні території", – додав Бойченко.