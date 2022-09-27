Окупанти закривають Маріуполь для мобілізації чоловіків, - мер
Російські війська мають намір закрити Маріуполь для виїзду жителів, щоб провести в місті примусову мобілізацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Вадима Бойченка на брифінгу.
"Ми бачимо за статистикою, якщо тиждень тому виїжджали в Україну десь 80-120 людей на добу, то минулої доби виїхали з Маріуполя вісім осіб. Це говорить про те, що Маріуполь закривають", - зазначив він.
На думку Бойченка, окупанти закривають місто для примусової мобілізації чоловіків після оголошення результатів псевдореферендуму.
Міський голова закликав чоловіків призовного віку якнайшвидше виїжджати з Маріуполя.
"Сьогодні треба знаходити будь-які шляхи для виїзду на підконтрольні Україні території", – додав Бойченко.
Нагадаємо, раніше у міськраді повідомляли, що жителі Маріуполя не бажають брати участь у псевдореферендумі. Тому окупанти вирішили загрожувати звільненням та відсутністю зарплати через ігнорування "голосування".
Так, повідомлялося, що окупанти змушують мешканців Енергодару голосувати на "референдумі". Тим, хто відмовився, загрожують мобілізацією.
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