Росія готує мобілізацію в Маріуполі на тлі анексії територій, - міськрада

Маріупольські колаборанти вже підготували рішення щодо мобілізації чоловіків у тимчасово окупованому місті. На вулицях масово перевіряють документи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.

"Псевдореферендуми та так зване «приєднання» окупованих територій до рф, відкрили шлях до проведення мобілізаційних заходів. Маріупольські колаборанти вже підготували відповідні рішення", - пише міська рада.

Раніше ж окупаційна "влада" організувала бронювання лікарів на час мобілізації.

Тепер почалися масові перевірки документів у чоловіків. Ті, хто мають донецьку реєстрацію - одразу відправляються на фронт. Також в місті окупанти почали ревізію укріплень в рамках підготовки до наступу наших воїнів.

"Закликаємо маріупольців будь-яким способом намагатися уникнути мобілізації. Не ставайте "гарматним м’ясом" для російських окупантів, як жителі Донецька та Луганська", - додає пресслужба.