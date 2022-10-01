Окупанти лякають жителів Маріуполя кримінальною відповідальністю за отримання гуманітарки
В окупованому Маріуполі росіяни лякають мешканців кримінальною відповідальністю за отримання гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.
"Окупанти розповсюджують черговий фейк. Лякають маріупольців кримінальною відповідальністю за отримання "гуманітарки", - йдеться в повідомленні.
Маріупольцям розповідають, що за отримання гуманітарної допомоги чи праці на розборі завалів, будівництві, вони будуть визнані колаборантами, а отже їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
"Це ще один фейк та маніпуляція, аби залякати маріупольців, щоб стримати їх виїзд на підконтрольні території України", - пояснюють в міській раді.
Як повідомлялось, до цього росіяни в Маріуполі запустили низку фейків серед місцевого населення після проведення так званого "референдуму". Окупанти таким чином хочуть залишити якнайбільше людей у місті.
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