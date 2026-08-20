Російські дрони знову атакують Київ, є влучання в бізнес-центр

У Києві під час повітряної тривоги працюють сили протиповітряної оборони. Місцевих жителів просять перебувати в безпечних місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію та заяву міського голови Києва Віталія Кличка.

Робота ППО у столиці

У місті триває повітряна тривога.

На підступах до столиці та в самому Києві працюють чергові засоби ППО для збиття ворожих повітряних цілей.

"В столиці працюють сили ППО. Закликаємо не залишати укриттів до офіційного сигналу про відбій", - наголосили в КМВА

Оновлено 17:50

За словами Віталія Кличка, у Голосіївському районі Києва спалахнула пожежа в будівлі бізнес-центру внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника.

На місце події вже прямують усі екстрені та рятувальні служби для ліквідації наслідків та уточнення інформації про можливих постраждалих.