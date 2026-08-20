Російські дрони знову атакують Київ, є влучання в бізнес-центр
У Києві під час повітряної тривоги працюють сили протиповітряної оборони. Місцевих жителів просять перебувати в безпечних місцях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію та заяву міського голови Києва Віталія Кличка.
Робота ППО у столиці
У місті триває повітряна тривога.
На підступах до столиці та в самому Києві працюють чергові засоби ППО для збиття ворожих повітряних цілей.
"В столиці працюють сили ППО. Закликаємо не залишати укриттів до офіційного сигналу про відбій", - наголосили в КМВА
Оновлено 17:50
За словами Віталія Кличка, у Голосіївському районі Києва спалахнула пожежа в будівлі бізнес-центру внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника.
На місце події вже прямують усі екстрені та рятувальні служби для ліквідації наслідків та уточнення інформації про можливих постраждалих.
Наслідки нічних обстрілів Київщини
Російські війська під час чергової повітряної атаки завдали значних збитків цивільній та паливній інфраструктурі Київської області.
Нагадаємо, цієї ночі окупанти завдали прямого удару по Броварському району, де під прицілом опинилася нафтобаза мережі KLO.
Крім того, суттєвих руйнувань зазнали логістичні центри відомих брендів - окупанти свідомо атакували склади "Фори" та Yves Rocher на території регіону.
За словами президента України Володимира Зеленського, комбінований удар по Києву та області став одним із найцинічніших, адже ворог застосував ракети різних типів і дронований рій по мирних об'єктах.
Унаслідок цієї атаки пошкоджено десятки житлових будинків, школу, лікарню та дитячий садок