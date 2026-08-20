Российские дроны снова атакуют Киев, есть попадание в бизнес-центр

В Киеве во время воздушной тревоги работают силы противовоздушной обороны. Местных жителей просят находиться в безопасных местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию .

На место происшествия уже следуют все экстренные и спасательные службы для ликвидации последствий и уточнения информации о возможных пострадавших.

По словам Виталия Кличко, в Голосеевском районе Киева вспыхнул пожар в здании бизнес-центра в результате падения обломков вражеского беспилотника.

"В столице работают силы ПВО. Призываем не оставлять укрытий до официального сигнала об отбое", - подчеркнули в КМВА.

На подступах к столице и в Киеве работают дежурные средства ПВО для сбивания вражеских воздушных целей.

Последствия ночных обстрелов Киевщины

Российские войска во время очередной воздушной атаки нанесли значительный ущерб гражданской и топливной инфраструктуре Киевской области.

Напомним, этой ночью кафиры нанесли прямой удар по Броварскому району, где под прицелом оказалась нефтебаза сети KLO.

Кроме того, существенные разрушения получили логистические центры известных брендов - оккупанты сознательно атаковали склады "Форы" и Yves Rocher на территории региона.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, комбинированный удар по Киеву и области стал одним из самых циничных, ведь враг применил ракеты разных типов и дронированный рой по мирным объектам.

В результате этой атаки повреждены десятки жилых домов, школу, больницу и детский сад