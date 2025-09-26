Росіяни залишили Запоріжжя частково без світла: через атаку є постраждалі

У Запоріжжі російські дрони пошкодили об'єкт цивільної інфраструктури, є постраждалі. Тисячі місцевих жителів залишилися без електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.