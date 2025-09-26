ua en ru
Росіяни залишили Запоріжжя частково без світла: через атаку є постраждалі

Запоріжжя, П'ятниця 26 вересня 2025 23:51
Росіяни залишили Запоріжжя частково без світла: через атаку є постраждалі Ілюстративне фото: російські дрони частково знеструмили Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Запоріжжі російські дрони пошкодили об'єкт цивільної інфраструктури, є постраждалі. Тисячі місцевих жителів залишилися без електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Він зазначив, що росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше два удари.

Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, попередньо є постраждалі. Також частково зруйнована будівля магазину.

"Внаслідок ворожої атаки без світла залишилось майже 9 тисяч абонентів Запоріжжя", - додав Федоров.

Оновлено 23:59

Федоров оприлюднив перші наслідки дронового удару по місту.

Фото: голова Запорізької ОВА Іван Федоров (t.me/ivan_fedorov_zp)

Дронова атака РФ

Нагадаємо, в ніч на 27 вересня російські терористи запустили в напрямку України багато дронів-камікадзе "Шахед".

Близько 23:00 на тлі атаки безпілотників у Запоріжжі пронулали вибухи.

Минулої ночі РФ запустила в напрямку України 154 ударних дрони.

Внаслідок пошкодження інфраструктури "Укрзалізниці", було скасовано рух низки потягів.

