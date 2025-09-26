Россияне оставили Запорожье частично без света: из-за атаки есть пострадавшие
В Запорожье российские дроны повредили объект гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие. Тысячи местных жителей остались без электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Он отметил, что россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере два удара.
В результате атаки поврежден объект гражданской инфраструктуры, предварительно есть пострадавшие. Также частично разрушено здание магазина.
"В результате вражеской атаки без света осталось почти 9 тысяч абонентов Запорожья", - добавил Федоров.
Обновлено 23:59
Федоров обнародовал первые последствия дронового удара по городу.
Фото: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров (t.me/ivan_fedorov_zp)
Дроновая атака РФ
Напомним, в ночь на 27 сентября российские террористы запустили в направлении Украины много дронов-камикадзе "Шахед".
Около 23:00 на фоне атаки беспилотников в Запорожье прогремели взрывы.
Минувшей ночью РФ запустила в направлении Украины 154 ударных дрона.
В результате повреждения инфраструктуры "Укрзализныци", было отменено движение ряда поездов.