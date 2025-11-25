ua en ru
Вт, 25 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Российские дроны вероятно пересекли границу с Румынией и Молдовой, - Воздушные силы

Вторник 25 ноября 2025 08:07
UA EN RU
Российские дроны вероятно пересекли границу с Румынией и Молдовой, - Воздушные силы Фото: российские дроны вероятно пересекли границу с Румынией и Молдовой (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские ударные беспилотники во время массированной ночной атаки на Украину могли пересечь границу и залететь в воздушное пространство Румынии и Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Несколько российских БпЛА в Одесской области на границе с Молдовой, возможно пересечение государственной границы", - отметили в Воздушных силах.

В ВСУ также отметили, что один российский беспилотник предположительно пересек границу с Румынией.

Российские дроны над Румынией

Напомним, 22 ноября Румыния поднимала пару истребителей F-16 на фоне российской атаки дронов по Одесской области сегодня ночью, 22 ноября.

Кроме того, в ночь на 11 ноября Румыния привела в готовность системы противовоздушной обороны из-за массированной атаки российских дронов по украинским портам на Дунае.

Так, радарами было зафиксировано движение группы беспилотников в зоне, прилегающей к румынскому воздушному пространству. Это стало основанием для превентивной активации систем ПВО. Из-за неблагоприятных погодных условий в юго-восточной части страны боевые самолеты Воздушной полиции не могли осуществить вылет.

Также ранее в Румынии, на территории уезда Тулча, который граничит с Украиной, обнаружили фрагменты неизвестного беспилотника. Эксперты министерства обороны Румынии собрали части дрона для дальнейшего расследования.

Также ранее, 13 сентября, российский ударный дрон вторгся в воздушное пространство Румынии. Такой инцидент произошел во время попытки атаки россиян на украинскую инфраструктуру на Дунае.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дрони Румыния
Новости
В эти дни, недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам, - Зеленский
В эти дни, недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам, - Зеленский
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины