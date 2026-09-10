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Російські дрони ударили по тютюновій фабриці Imperial Brands у Києві

18:50 10.09.2026 Чт
1 хв
Підприємство зазнало значних руйнувань
aimg Сергій Козачук
Російські дрони ударили по тютюновій фабриці Imperial Brands у Києві Фото: РФ вдарила по Imperial Brands у Києві (imperialbrands.com.ua)
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Фабрику тютюнової компанії Imperial Brands у Києві суттєво пошкоджено внаслідок нічної атаки 8 вересня російських безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву Imperial Brands.

Наслідки обстрілу та стан працівників

У результаті ворожої атаки зазнали руйнувань виробничі потужності та інфраструктура підприємства.

Жоден із співробітників фабрики не постраждав.

Наразі фахівці оцінюють масштаби завданих збитків і працюють над ліквідацією наслідків влучання.

Компанія перебуває на постійному зв'язку з правоохоронцями та екстреними службами.

Нагадаємо, що російські обстріли столиці та удари по цивільній інфраструктурі призвели до серйозних пошкоджень торговельних об'єктів і логістичних мереж.

Унаслідок однієї з ворожих атак у Києві було повністю знищено супермаркет VARUS. На місці влучання утворилася величезна вирва, а будівля зазнала критичних руйнувань.

Крім того, регулярні удари РФ по українських продовольчих складах спричинили дефіцит продуктів у Києві. Зокрема, суттєво пошкоджено логістичні центри та склади провідних ритейлерів, серед яких Novus, ATB, Silpo та Fora.

На тлі постійних атак київські торговельно-розважальні центри визначилися з новим режимом роботи.

З 10 вересня низка ТРЦ столиці адаптувала графіки до рівнів повітряної тривоги та продовжує працювати під час "жовтого" рівня небезпеки.

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