Російські дрони ударили по тютюновій фабриці Imperial Brands у Києві

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву Imperial Brands.

Компанія перебуває на постійному зв'язку з правоохоронцями та екстреними службами.

Наразі фахівці оцінюють масштаби завданих збитків і працюють над ліквідацією наслідків влучання.

У результаті ворожої атаки зазнали руйнувань виробничі потужності та інфраструктура підприємства.

Нагадаємо, що російські обстріли столиці та удари по цивільній інфраструктурі призвели до серйозних пошкоджень торговельних об'єктів і логістичних мереж.

Унаслідок однієї з ворожих атак у Києві було повністю знищено супермаркет VARUS. На місці влучання утворилася величезна вирва, а будівля зазнала критичних руйнувань.

Крім того, регулярні удари РФ по українських продовольчих складах спричинили дефіцит продуктів у Києві. Зокрема, суттєво пошкоджено логістичні центри та склади провідних ритейлерів, серед яких Novus, ATB, Silpo та Fora.

На тлі постійних атак київські торговельно-розважальні центри визначилися з новим режимом роботи.

З 10 вересня низка ТРЦ столиці адаптувала графіки до рівнів повітряної тривоги та продовжує працювати під час "жовтого" рівня небезпеки.