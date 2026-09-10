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Главная » Новости » Война в Украине

Российские дроны ударили по табачной фабрике Imperial Brands в Киеве

18:50 10.09.2026 Чт
1 мин
Предприятие получило значительные разрушения
aimg Сергей Козачук
Российские дроны ударили по табачной фабрике Imperial Brands в Киеве Фото: РФ ударила по Imperial Brands в Киеве (imperialbrands.com.ua)
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Фабрика табачной компании Imperial Brands в Киеве существенно повреждена в результате ночной атаки 8 сентября российских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Imperial Brands.

Последствия обстрела и состояние работников

В результате вражеской атаки потерпели разрушения производственные мощности и инфраструктура предприятия.

Ни один из сотрудников фабрики не пострадал.

Сейчас специалисты оценивают масштабы нанесенного ущерба и работают над ликвидацией последствий попадания.

Компания находится на постоянной связи с правоохранителями и экстренными службами.

Напомним, что российские обстрелы столицы и удары по гражданской инфраструктуре привели к серьезным повреждениям торговых объектов и логистических сетей.

В результате одной из вражеских атак в Киеве был полностью уничтожен супермаркет VARUS. На месте попадания образовалась огромная воронка, а здание испытало критические разрушения.

Кроме того, регулярные удары РФ по украинским продовольственным складам повлекли за собой дефицит продуктов в Киеве. В частности, существенно повреждены логистические центры и склады ведущих ритейлеров, включая Novus, ATB, Silpo и Fora.

На фоне постоянных атак киевские торгово-развлекательные центры определились с новым режимом работы.

С 10 сентября ряд ТРЦ столицы адаптировал графики к уровням воздушной тревоги и продолжает работать во время "желтого" уровня опасности.

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