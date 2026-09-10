Удари росіян по складах спричинили дефіцит продуктів у Києві, - The Guardian

Російські удари по продовольчих складах і логістичних центрах призвели до перебоїв із постачанням продуктів у Києві та інших українських містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Відомо, що через пошкодження інфраструктури окремі товари можуть подорожчати на кілька відсотків, а в деяких випадках - до 15%.

Як пише видання, атаки на продовольчі склади та логістичні ланцюги поблизу кількох міст уже призвели до нестачі окремих товарів у магазинах. Водночас продавці та покупці зазначають, що масштабного скуповування продуктів, яке спостерігалося у 2022 році, наразі немає.

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що внаслідок останніх атак були знищені або суттєво пошкоджені логістичні центри всіх провідних українських мереж супермаркетів. Йдеться, зокрема, про Novus, ATB, Silpo та Fora.

"Ця хвиля ударів є наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення. Якщо у 2022 році ворог атакував переважно експортно-сільськогосподарську інфраструктуру, а в наступні роки знищував енергетичний сектор, то атаки серпня-вересня 2026 року є системною атакою на внутрішню систему життєзабезпечення цивільного населення", - сказав Висоцький та додав, що ворог цілеспрямовано намагається знищити логістику, яка забезпечує продовольством.

За його оцінкою, через удари по складській інфраструктурі продукти можуть подорожчати приблизно на 2,5%. Водночас представники бізнесу допускають значно більший вплив - до 15%.

Співзасновник Bureau of Wine Дмитро Кримський, компанія якого управляє кількома преміальними роздрібними брендами, зокрема мережею Goodwine, розповів, що один зі складів поблизу Києва був атакований 1 вересня. Внаслідок удару було знищено товарів приблизно на 4 млн євро.

За його словами, можливе підвищення цін буде пов'язане не стільки з фізичною нестачею товарів, скільки з необхідністю перебудовувати логістику, щоб зробити ланцюги постачання менш вразливими до російських атак.

Компанія розглядає кілька варіантів, серед яких перенесення частини складів до сусідньої Польщі, використання підземних приміщень і розподіл запасів між кількома невеликими об'єктами.

Ще співзасновник Bureau of Wine додав - бізнес більше не може покладатися на один великий склад. У його компанії очікують зростання цін приблизно на 5%.

Остання атака стала вже третьою для складів компанії від початку повномасштабного вторгнення. Перший удар у 2022 році знищив товарів приблизно на 15 млн євро, а ще одна атака в липні 2026 року призвела до втрати продукції на 1,5 млн євро.

Кримський зазначив, що новий удар був лише питанням часу. На складі перебувало близько трьох тисяч палет, тому швидко перемістити їх в інше місце було неможливо.

Через постійні повітряні атаки працівники могли працювати лише по три-чотири години на день, що додатково ускладнювало переміщення запасів.