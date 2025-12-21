Російські дрони і ракети на 70% комплектуються Китаєм, - Власюк

Власюк зазначає, що частка китайських комплектуючих у російських БПЛА і ракетах зросла з початку повномасштабного вторгнення зросла.

За його словами, йдеться не лише про мікроелектроніку, а й про технічне обладнання для виробництва, верстати та певні хімічні речовини, що дає змогу російському військово-промисловому комплексу підтримувати відповідні темпи виробництва.

Щодо ефекту санкцій, Власюк підкреслює, що вони працюють частково:

Росія не завжди може отримати необхідні компоненти;

навіть якщо поставки відбуваються, кількість і ціна не відповідають потребам ворога.

Він також повідомив, що Україна веде переговори з Китаєм щодо цього питання, однак реакції поки що немає.

Від початку війни Україна активно відстежує джерела комплектуючих для російської зброї, щоб посилити санкційний тиск.

Співпраця Росії та Китаю

Зазначимо, що зростання частки китайських компонентів підкреслює проблему обходу санкцій Росією і водночас демонструє, що санкції впливають на доступність і ціну ресурсів для ворога.

Ця ситуація важлива для стратегічного планування поставок і контролю за технологіями, які можуть використовуватися у військових цілях.