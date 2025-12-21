RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Российские дроны и ракеты на 70% комплектуются Китаем, - Власюк

Фото: Владислав Власюк, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Козачук

Большинство комплектующих для российских дронов и ракет поставляет Китайская Народная Республика.

Об этом заявил Владислав Власюк, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Мы-Украина".

Власюк отмечает, что доля китайских комплектующих в российских БПЛА и ракет выросла с начала полномасштабного вторжения выросла.

По его словам, речь идет не только о микроэлектронике, но и о техническом оборудовании для производства, станках и определенных химических веществах, что позволяет российскому военно-промышленному комплексу поддерживать соответствующие темпы производства.

Относительно эффекта санкций, Власюк подчеркивает, что они работают частично:

  • Россия не всегда может получить необходимые компоненты;
  • даже если поставки происходят, количество и цена не соответствуют потребностям врага.

Он также сообщил, что Украина ведет переговоры с Китаем по этому вопросу, однако реакции пока нет.

С начала войны Украина активно отслеживает источники комплектующих для российского оружия, чтобы усилить санкционное давление.

Сотрудничество России и Китая

Отметим, что рост доли китайских компонентов подчеркивает проблему обхода санкций Россией и одновременно демонстрирует, что санкции влияют на доступность и цену ресурсов для врага.

Эта ситуация важна для стратегического планирования поставок и контроля за технологиями, которые могут использоваться в военных целях.

Напомним, ранеее мы писали, что Китай усиливает сотрудничество с Россией, в частности в сфере военно-промышленного комплекса.

В июне РБК-Украина сообщало, что Китай стал ключевым поставщиком для российской военной машины. Существуют также предположения, что Пекин мог передавать летальное оружие.

Также по данным агентства Reuters, в Россию переправляют китайские боевые двигатели, замаскированные под промышленные холодильные установки.

В сентябре специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что если бы Китай прекратил поставки для России, война в Украине могла бы завершиться уже на следующий день.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКитай