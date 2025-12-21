Российские дроны и ракеты на 70% комплектуются Китаем, - Власюк

Большинство комплектующих для российских дронов и ракет поставляет Китайская Народная Республика.
Об этом заявил Владислав Власюк, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Мы-Украина".
Власюк отмечает, что доля китайских комплектующих в российских БПЛА и ракет выросла с начала полномасштабного вторжения выросла.
По его словам, речь идет не только о микроэлектронике, но и о техническом оборудовании для производства, станках и определенных химических веществах, что позволяет российскому военно-промышленному комплексу поддерживать соответствующие темпы производства.
Относительно эффекта санкций, Власюк подчеркивает, что они работают частично:
Он также сообщил, что Украина ведет переговоры с Китаем по этому вопросу, однако реакции пока нет.
С начала войны Украина активно отслеживает источники комплектующих для российского оружия, чтобы усилить санкционное давление.
Отметим, что рост доли китайских компонентов подчеркивает проблему обхода санкций Россией и одновременно демонстрирует, что санкции влияют на доступность и цену ресурсов для врага.
Эта ситуация важна для стратегического планирования поставок и контроля за технологиями, которые могут использоваться в военных целях.
Напомним, ранеее мы писали, что Китай усиливает сотрудничество с Россией, в частности в сфере военно-промышленного комплекса.
В июне РБК-Украина сообщало, что Китай стал ключевым поставщиком для российской военной машины. Существуют также предположения, что Пекин мог передавать летальное оружие.
Также по данным агентства Reuters, в Россию переправляют китайские боевые двигатели, замаскированные под промышленные холодильные установки.
В сентябре специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что если бы Китай прекратил поставки для России, война в Украине могла бы завершиться уже на следующий день.