ua en ru
Ср, 31 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ обстреляла дронами и артиллерией Днепропетровщину: пострадали мирные жители

Украина, Среда 31 декабря 2025 19:44
UA EN RU
РФ обстреляла дронами и артиллерией Днепропетровщину: пострадали мирные жители Фото: дроны и артиллерия РФ разрушили дома и ранили людей на Днепропетровщине (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергей Козачук

Российские войска обстреляли несколько общин Днепропетровщины артиллерией и беспилотниками. В результате атак повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и пострадали несколько человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко.

"В течение дня российские войска продолжили террор Днепропетровщины, применяя артиллерию и FPV-дроны. Под обстрел попали Никопольский район, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригорьевская громады. Был поврежден дом культуры и частный дом", - отметил Гайваненко.

В Богдановской громаде Павлоградского района во время атаки БпЛА загорелся частный дом, еще два - получили повреждения.

Пострадала 41-летняя женщина, которая будет лечиться дома. Также повреждены две хозяйственные постройки и несколько автомобилей.

В Дубовиковской громаде Синельниковского района загорелись два частных дома и машины, еще три дома получили повреждения. Трое мужчин в возрасте 35, 46 и 59 лет находятся на амбулаторном лечении.

В Зеленодольской громаде Криворожья агрессор атаковал дроном, повреждены солнечные панели. По уточненной информации, ночью БПЛА направили на Кривой Рог, где было повреждено предприятие.

"Каждая такая атака - это не только разрушения, но и психологическое давление на общины, ведь пострадавшие люди остаются без дома и средств к существованию", - добавил Гайваненко.

Это очередная волна атак на мирное население Днепропетровщины. Предыдущие обстрелы уже нанесли значительные разрушения инфраструктуре и частным домам региона.

Фото: дроны и артиллерия РФ разрушили дома и ранили людей на Днепропетровщине (t.me/dnipropetrovskaODA)

Российские обстрелы

Напомним, что 31 декабря РФ ударила по промышленному объекту в Запорожье. Сообщалось, что в самом городе зафиксировано несколько пожаров, предварительно - без пострадавших.

Также в ночь на 30 декабря в Запорожье снова зафиксировали атаку российских войск. Под удар попали объекты инфраструктуры и жилая застройка.

Тогда же в Одессе прогремели взрывы на фоне вражеской атаки. В этот же период в южных, северных и восточных областях Украины объявили угрозу применения баллистического вооружения.

Также напомним, что в ночь на 29 декабря Россия осуществила массированную атаку ударными дронами, запущенными сразу с нескольких направлений. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство воздушных целей, впрочем отдельных попаданий избежать не удалось.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Атака дронов
Новости
После дела "Мидас": в набсовет "Энергоатома" избрали независимых экспертов
После дела "Мидас": в набсовет "Энергоатома" избрали независимых экспертов
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем