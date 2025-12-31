РФ обстреляла дронами и артиллерией Днепропетровщину: пострадали мирные жители
Российские войска обстреляли несколько общин Днепропетровщины артиллерией и беспилотниками. В результате атак повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и пострадали несколько человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко.
"В течение дня российские войска продолжили террор Днепропетровщины, применяя артиллерию и FPV-дроны. Под обстрел попали Никопольский район, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригорьевская громады. Был поврежден дом культуры и частный дом", - отметил Гайваненко.
В Богдановской громаде Павлоградского района во время атаки БпЛА загорелся частный дом, еще два - получили повреждения.
Пострадала 41-летняя женщина, которая будет лечиться дома. Также повреждены две хозяйственные постройки и несколько автомобилей.
В Дубовиковской громаде Синельниковского района загорелись два частных дома и машины, еще три дома получили повреждения. Трое мужчин в возрасте 35, 46 и 59 лет находятся на амбулаторном лечении.
В Зеленодольской громаде Криворожья агрессор атаковал дроном, повреждены солнечные панели. По уточненной информации, ночью БПЛА направили на Кривой Рог, где было повреждено предприятие.
"Каждая такая атака - это не только разрушения, но и психологическое давление на общины, ведь пострадавшие люди остаются без дома и средств к существованию", - добавил Гайваненко.
Это очередная волна атак на мирное население Днепропетровщины. Предыдущие обстрелы уже нанесли значительные разрушения инфраструктуре и частным домам региона.
Российские обстрелы
Напомним, что 31 декабря РФ ударила по промышленному объекту в Запорожье. Сообщалось, что в самом городе зафиксировано несколько пожаров, предварительно - без пострадавших.
Также в ночь на 30 декабря в Запорожье снова зафиксировали атаку российских войск. Под удар попали объекты инфраструктуры и жилая застройка.
Тогда же в Одессе прогремели взрывы на фоне вражеской атаки. В этот же период в южных, северных и восточных областях Украины объявили угрозу применения баллистического вооружения.
Также напомним, что в ночь на 29 декабря Россия осуществила массированную атаку ударными дронами, запущенными сразу с нескольких направлений. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство воздушных целей, впрочем отдельных попаданий избежать не удалось.