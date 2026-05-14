Російські дрони спричинили нові пожежі в Чорнобильській зоні

7 травня на Київщині в Бучанському районі сталася масштабна лісова пожежа. Вогонь швидко поширився біля села Тарасівщина через аномальну спеку та сильний вітер.

Того ж дня на Чернігівщині в прикордонній зоні з РФ вигоріло близько 2400 гектарів лісу. Ситуацію ускладнювали російські обстріли та активність ворожих дронів - через це лісівники не можуть дістатися до деяких осередків займання.

Крім того, у Карпатах на Мукачівщині (Закарпатська область) протягом трьох днів гасили велику пожежу.