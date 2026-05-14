Російські дрони спричинили нові пожежі в Чорнобильській зоні

14 травня російські дрони "Герань-2" спричинили нові пожежі на території Чорнобильської зони відчуження. Це сталося одразу після того, як рятувальники щойно ліквідували масштабну пожежу, що тривала кілька днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДАЗВ.
Де горить
Нові осередки займання виникли на території Опачицького природоохоронного науково-дослідного відділення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.
До гасіння залучені підрозділи ДСП "Північна Пуща", Чорнобильського заповідника, підприємства з поводження з радіоактивними відходами та рятувальники ДСНС.
Ситуацію ускладнюють густий дим, повалені дерева і важкодоступна місцевість. Для прокладання шляху до вогнищ задіяна важка техніка, бульдозери і бензопили. На місцях падіння виявлено залишки російських безпілотників, працюють піротехніки.
Фото: осередки вогню в Чорнобильській зоні відчуження (https://www.facebook.com/dazv.gov.ua)
Радіаційний фон у нормі
Автоматизована система радіаційного контролю не зафіксувала перевищення контрольних рівнів гамма-випромінювання. Показники не виходять за межі середньомісячних величин.
Загроза для унікальної екосистеми
Кожна нова пожежа в Чорнобильській зоні - це загроза для лісів і тваринного світу, які десятиліттями відновлювалися після катастрофи 1986 року. Це вже не перша атака, що спричиняє займання на цій території.
7 травня на Київщині в Бучанському районі сталася масштабна лісова пожежа. Вогонь швидко поширився біля села Тарасівщина через аномальну спеку та сильний вітер.
Того ж дня на Чернігівщині в прикордонній зоні з РФ вигоріло близько 2400 гектарів лісу. Ситуацію ускладнювали російські обстріли та активність ворожих дронів - через це лісівники не можуть дістатися до деяких осередків займання.
Крім того, у Карпатах на Мукачівщині (Закарпатська область) протягом трьох днів гасили велику пожежу.