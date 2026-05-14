Війна в Україні

Російські дрони спричинили нові пожежі в Чорнобильській зоні

23:56 14.05.2026 Чт
2 хв
Чи є небезпека для радіаційного фону?
aimg Катерина Коваль
Фото: рятувальні служби працюють над ліквідацією пожеж (Getty Images)

14 травня російські дрони "Герань-2" спричинили нові пожежі на території Чорнобильської зони відчуження. Це сталося одразу після того, як рятувальники щойно ліквідували масштабну пожежу, що тривала кілька днів.

Де горить

Нові осередки займання виникли на території Опачицького природоохоронного науково-дослідного відділення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

До гасіння залучені підрозділи ДСП "Північна Пуща", Чорнобильського заповідника, підприємства з поводження з радіоактивними відходами та рятувальники ДСНС.

Фото: дрони, які провокують пожежі в Чорнобильській зоні відчудження (https://www.facebook.com/dazv.gov.ua)

Ситуацію ускладнюють густий дим, повалені дерева і важкодоступна місцевість. Для прокладання шляху до вогнищ задіяна важка техніка, бульдозери і бензопили. На місцях падіння виявлено залишки російських безпілотників, працюють піротехніки.

Фото: осередки вогню в Чорнобильській зоні відчуження (https://www.facebook.com/dazv.gov.ua)

Радіаційний фон у нормі

Автоматизована система радіаційного контролю не зафіксувала перевищення контрольних рівнів гамма-випромінювання. Показники не виходять за межі середньомісячних величин.

Загроза для унікальної екосистеми

Кожна нова пожежа в Чорнобильській зоні - це загроза для лісів і тваринного світу, які десятиліттями відновлювалися після катастрофи 1986 року. Це вже не перша атака, що спричиняє займання на цій території.

7 травня на Київщині в Бучанському районі сталася масштабна лісова пожежа. Вогонь швидко поширився біля села Тарасівщина через аномальну спеку та сильний вітер.

Того ж дня на Чернігівщині в прикордонній зоні з РФ вигоріло близько 2400 гектарів лісу. Ситуацію ускладнювали російські обстріли та активність ворожих дронів - через це лісівники не можуть дістатися до деяких осередків займання.

Крім того, у Карпатах на Мукачівщині (Закарпатська область) протягом трьох днів гасили велику пожежу.

