Война в Украине

Российские дроны вызвали новые пожары в Чернобыльской зоне

23:56 14.05.2026 Чт
2 мин
Есть ли опасность для радиационного фона?
aimg Екатерина Коваль
Фото: спасательные службы работают над ликвидацией пожаров (Getty Images)

14 мая российские дроны "Герань-2" вызвали новые пожары на территории Чернобыльской зоны отчуждения. Это произошло сразу после того, как спасатели только что ликвидировали масштабный пожар, который длился несколько дней.

Где горит

Новые очаги возгорания возникли на территории Опачицкого природоохранного научно-исследовательского отделения Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

К тушению привлечены подразделения ГСП "Северная Пуща", Чернобыльского заповедника, предприятия по обращению с радиоактивными отходами и спасатели ГСЧС.

Фото: дроны, которые провоцируют пожары в Чернобыльской зоне отчуждения (https://www.facebook.com/dazv.gov.ua)

Ситуацию осложняют густой дым, поваленные деревья и труднодоступная местность. Для прокладывания пути к очагам задействована тяжелая техника, бульдозеры и бензопилы. На местах падения обнаружены остатки российских беспилотников, работают пиротехники.

Фото: очаги огня в Чернобыльской зоне отчуждения (https://www.facebook.com/dazv.gov.ua)

Радиационный фон в норме

Автоматизированная система радиационного контроля не зафиксировала превышения контрольных уровней гамма-излучения. Показатели не выходят за пределы среднемесячных величин.

Угроза для уникальной экосистемы

Каждый новый пожар в Чернобыльской зоне - это угроза для лесов и животного мира, которые десятилетиями восстанавливались после катастрофы 1986 года. Это уже не первая атака, вызывающая возгорания на этой территории.

7 мая на Киевщине в Бучанском районе произошел масштабный лесной пожар. Огонь быстро распространился возле села Тарасовщина из-за аномальной жары и сильного ветра.

В тот же день на Черниговщине в приграничной зоне с РФ выгорело около 2400 гектаров леса. Ситуацию осложняли российские обстрелы и активность вражеских дронов - из-за этого лесоводы не могут добраться до некоторых очагов возгорания.

Кроме того, в Карпатах на Мукачевщине (Закарпатская область) в течение трех дней тушили крупный пожар.

