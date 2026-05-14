Российские дроны вызвали новые пожары в Чернобыльской зоне

7 мая на Киевщине в Бучанском районе произошел масштабный лесной пожар. Огонь быстро распространился возле села Тарасовщина из-за аномальной жары и сильного ветра.

В тот же день на Черниговщине в приграничной зоне с РФ выгорело около 2400 гектаров леса. Ситуацию осложняли российские обстрелы и активность вражеских дронов - из-за этого лесоводы не могут добраться до некоторых очагов возгорания.

Кроме того, в Карпатах на Мукачевщине (Закарпатская область) в течение трех дней тушили крупный пожар.