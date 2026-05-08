У зоні відчуження вирує масштабна пожежа у лісі, вогонь швидко поширюється (відео)

У зоні відчуження в Київській області вирує лісова пожежа. Через сильний вітер вогонь швидко поширюється територією та охоплює нові ділянки лісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

За даними рятувальників, орієнтовна площа пожежі вже перевищила 1100 гектарів.

Ситуацію ускладнюють суха погода, сильні пориви вітру та мінна небезпека на окремих ділянках території. Через загрозу вибухонебезпечних предметів у частині лісових кварталів роботи з гасіння тимчасово не проводять.

До ліквідації пожежі залучено підрозділи ДСНС, спеціальну техніку та сили інших служб. Рятувальники працюють у посиленому режимі, намагаючись локалізувати осередки займання та не допустити подальшого поширення вогню.

У ДСНС також оприлюднили відео та фото з місця масштабної пожежі.