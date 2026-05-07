На кордоні з РФ через обстріли палає 2400 гектарів лісу (відео)

13:00 07.05.2026 Чт
2 хв
Лісники не мають доступу до цієї території
aimg Тетяна Степанова
На кордоні з РФ через обстріли палає 2400 гектарів лісу (відео) Фото: на кордоні з РФ через обстріли палає 2400 гектарів лісу (скрін з відео)
На кордоні з Росією у Чернігівській області через обстріли палає 2400 гектарів лісу. Лісники не мають до нього доступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДП "Ліси України".

Як повідомляється, вогонь охопив території Єлинського та Тихоновицького лісництв Корюківського надлісництва ДП "Ліси України".

Йдеться про п’ятикілометрову прикордонну зону біля кордону з Росією, доступу до якої лісівники вже давно не мають через безпекову ситуацію.

Загоряння зафіксували камери відеоспостереження підприємства.

"Кинуті всі сили лісової охорони, щоб не допустити поширення вогню на території, до яких ми маємо доступ. Насамперед створюємо додаткові мінералізовані смуги. Трактори підприємства працюють під прикриттям РЕБ, адже ворог б’є по будь-якій техніці", - розповіли у "Ліси України".

Також вчора, 6 травня, підприємство провело спільну нараду з представниками військових, ДСНС та місцевої влади.

"Важливо не допустити поширення вогню до населених пунктів у прифронтовій смузі. Мобілізована вся нова пожежна техніка підприємства. Але поки що ми не маємо можливості повноцінно її задіяти, адже у повітрі постійно перебувають ворожі дрони", - зазначил у "Ліси України".

Пожежа на Закарпатті

Нагадаємо, 5 травня на Закарпатті розпочалася машстабна пожежа біля Воловця на схилах хребта Боржавські полонини.

До гасіння спочатку було залучено 128 рятувальників, 19 одиниць техніки та авіацію. Очільник ОВА заявив, що ситуація перебуває під його особистим контролем, а причини загоряння наразі встановлюються.

Однак пожежа продовжувалася. 6 травня до ліквідації пожежі збуло залучено 352 людини та 48 одиниць техніки.

У Закарпатській обласній прокуратурі встановлюють причини та обставини виникнення пожежі. Правоохоронці відкрили кримінальну справу - перевіряється інформація про підпал.

